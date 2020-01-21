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معدات ومستلزمات تعليمية تختفي من معامل أكبر الجامعات في اليمن

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جامعة إب

*يمن برس -إب

اختفت معدات ومستلزمات طبية من معامل كلية الأسنان بجامعة إب، وسط اتهامات لمسؤولين في الجامعة بالوقوف وراء الحادثة.



وقالت مصادر في جامعة إب إن مجهولين سطوا على معامل كلية الأسنان، ونهبوا معدات ومستلزمات طبية ومواد تعليمية.



المصادر أكدت أن الحادثة تم اكتشافها صباح اليوم من قبل الطلاب الذين قدموا للمعامل بهدف التطبيق، ليفاجئوا بسرقة معدات ومواد طبية وأدوات تطبيقية.



وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الجامعة حاولت التكتم على الحادثة و السعي لعدم إثارتها إعلامياً وتسويقها كحادثة سرقة عابرة، قبل أن يتم انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتهم بعض الطلاب جهات داخل الجامعة بالوقوف وراء الحادثة في ظل عمليات فساد كبيرة تشهدها مختلف كليات الجامعة، مطالبين بلجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.



ولم ترشح حتى اللحظة، أي معلومات عن كلفة المعدات والمستلزمات الطبية المسروقة.



وذكّرت الحادثة بحادثة سرقة خزينة الجامعة، قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث لم تطلع رئاسة الجامعة الرأي العام بنتائج التحقيق بعد ظهور أطراف كبيرة داخل الجامعة وراء الحادثة.



وكان مجهولون قد سطوا على خزينة الجامعة في منتصف ديسمبر 2016م،ونهبوا أكثر من 200 مليون ريال بمساعدة شخصيات داخل الجامعة.



وتشهد جامعة إب الخاضعة لإدارة معينة من الانقلابيين الحوثيين، عمليات فساد كبيرة تمارسها مافيا المليشيات في الجامعة، وفق تقارير رقابية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اختفت معدات ومستلزمات طبية من معامل كلية الأسنان بجامعة إب، وسط اتهامات لمسؤولين في الجامعة بالوقوف وراء الحادثة.وقالت مصادر في جامعة إب إن مجهولين سطوا على معامل كلية الأسنان، ونهبوا معدات ومستلزمات طبية ومواد تعليمية.المصادر أكدت أن الحادثة تم اكتشافها صباح اليوم من قبل الطلاب الذين قدموا للمعامل بهدف التطبيق، ليفاجئوا بسرقة معدات ومواد طبية وأدوات تطبيقية.وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الجامعة حاولت التكتم على الحادثة و السعي لعدم إثارتها إعلامياً وتسويقها كحادثة سرقة عابرة، قبل أن يتم انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويتهم بعض الطلاب جهات داخل الجامعة بالوقوف وراء الحادثة في ظل عمليات فساد كبيرة تشهدها مختلف كليات الجامعة، مطالبين بلجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.ولم ترشح حتى اللحظة، أي معلومات عن كلفة المعدات والمستلزمات الطبية المسروقة.وذكّرت الحادثة بحادثة سرقة خزينة الجامعة، قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث لم تطلع رئاسة الجامعة الرأي العام بنتائج التحقيق بعد ظهور أطراف كبيرة داخل الجامعة وراء الحادثة.وكان مجهولون قد سطوا على خزينة الجامعة في منتصف ديسمبر 2016م،ونهبوا أكثر من 200 مليون ريال بمساعدة شخصيات داخل الجامعة.وتشهد جامعة إب الخاضعة لإدارة معينة من الانقلابيين الحوثيين، عمليات فساد كبيرة تمارسها مافيا المليشيات في الجامعة، وفق تقارير رقابية.







جامعة إب كلية الأسنان معدات



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