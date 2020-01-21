 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قرار سعودي جديد بشأن الوافدين وغرامة مالية 5 ألف دولار عند المخالفة
قرار سعودي جديد بشأن الوافدين وغرامة مالية 5 ألف دولار عند المخالفة
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 05:51:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قرار سعودي جديد بشأن الوافدين وغرامة مالية 5 ألف دولار عند المخالفة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعة خاصة
أدخلت السعودية تعديلات جديدة على نظام المؤسسات الصحية تعمل على تعزيز نظام توطين الوظائف، المعروف بـ"السعودة"؛ ما سيعزز توجه البلاد إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية.

 وقرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، الموافقة على اقتراح وزير الصحة في هذا الإطار.

وجاء في البيان الحكومي عقب الجلسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملاً لها".

وتستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030" خفض معدل البطالة إلى 7 في المئة.

كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9 في المئة، خلال 2020؛ وذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين.

وأطلقت السعودية، في مارس/ آذار الماضي، مبادرة توطين مهن الصيدلة، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.

وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار أمريكي)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1274
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©