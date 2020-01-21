مجهولون يشعلون النار في سيارة دكتور محكوم عليه بالإعدام وسط العاصمة صنعاء

*يمن برس -صنعاء
أضرم أشخاص مجهولون النيران في سيارة الدكتور نصر السلامي المراقب الشرعي لكاك بنك الإسلامي والمختطف في سجون جماعة الحوثي منذ عامين.
وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين تسللوا إلى منزل السلامي المحكوم عليه بالإعدام في ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين، وسط العاصمة صنعاء وأحرقوا سيارته، ثم لاذوا بالفرار.
واعتبرت حقوقيون أن إحراق سيارة الدكتور السلامي يأتي في سياق التنكيل بأسر المختطفين من قبل جماعة الحوثي.
واعتقلت جماعة الحوثي الدكتور نصر السلامي منذ أكثر من عامين في صنعاء ضمن 36 شخصا، وحكمت عليهم لجماعة بالإعدام، بتهمة التخابر مع التحالف والحكومة الشرعية.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك