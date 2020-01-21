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مفوض الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة إيقاف الصراع في اليمن

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*يمن برس -متابعة خاصة

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في بروكسل على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في اليمن.



وقال ليناريتش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تبادلت وجهات النظر مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حول التحديات الإنسانية في الشرق الأوسط".





وأضاف: "ومن خلال التركيز في مناقشتنا حول الوضع في اليمن، أكدت على الحاجة لبذل جهود بناءة وعاجلة لإنهاء الصراع".

وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، عن "أمله التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".



وجاءت تصريحات غريفيث خلال لقائه مع رئيس فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، ناصر الخبجي





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في بروكسل على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في اليمن.وقال ليناريتش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تبادلت وجهات النظر مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حول التحديات الإنسانية في الشرق الأوسط".وأضاف: "ومن خلال التركيز في مناقشتنا حول الوضع في اليمن، أكدت على الحاجة لبذل جهود بناءة وعاجلة لإنهاء الصراع".وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، عن "أمله التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".وجاءت تصريحات غريفيث خلال لقائه مع رئيس فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، ناصر الخبجي







الاتحاد الأوروبي اليمن النزاع



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