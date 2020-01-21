الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / في أسبوع واحد فقط.."مسام" يعلن انتزاع أكثر من 1200 لغم في اليمن

في أسبوع واحد فقط.."مسام" يعلن انتزاع أكثر من 1200 لغم في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

ألغام في اليمن بعد نزعها

*يمن برس -متابعات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه انتزع 1,286 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.



وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس) انه انتزع 11 لغمًا مضادة للأفراد و354 لغمًا مضادًا للدبابات و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر..



وأشار الى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124,286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه انتزع 1,286 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس) انه انتزع 11 لغمًا مضادة للأفراد و354 لغمًا مضادًا للدبابات و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر..وأشار الى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124,286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.







مسام اليمن ألغام



شارك الخبر أصدقاءك:



546

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







