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وزنها 250 كيلو جرام..العثور على قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في هذا المكان!
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 09:06:00 مساءً
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شرطة برلين
*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت الشرطة الألمانية العثور على قذيفة بوزن 250 كيلوغراما من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء عمليات بناء في مركز المدينة التاريخي ببرلين.
وتم تطويق المنطقة بدائرة نصف قطرها 500 متر حول مكان القذيفة، فيما يواصل خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة.
وأشارت الشرطة إلى أن العمليات الخاصة بإبطال مفعول القنبلة وإزالتها من المنطقة ستتم خلال اليوم الثلاثاء.
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