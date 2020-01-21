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رابطة حقوقية تطالب السعودية بكشف مصير المخفيين في سجون عدن
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 09:27:00 مساءً

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وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين
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وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين

*يمن برس -عدن
طالبت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالكشف عن مصير المخفيين قسرياً.

وخلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر التحالف بعدن، طالبت الرابطة بالكشف عن مصير المخفيين قسريا ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى القضاء
 

وقال بيان للرابطة إنه "تم السماح للأمهات بمقابلة قائد التحالف في عدن العقيد "أبو سلطان" الذي أخذ كشف المخفيين واستمع إلى مطالب الأمهات".

وذكر البيان أن العقيد "أبو سلطان" وعد بالتحقيق في موضوع المخفيين قسريا ومساءلة كل مسؤول عن هذه الإخفاءات وعمل ما يلزم.


وتواصل رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً نضالها من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية، ومخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمطالبة بسرعة إطلاق سراح أبنائهن المختطفين والمخفيين في السجون.


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خاص - يمن برس

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