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إعلان نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 09:55:00 مساءً

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إعلان نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
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*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت، اليوم، نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات)، والتي أجريت في أحد فنادق القاهرة.

وجاء في التصنيف الأول، منتخبات مصر وتونس والجزائر ونيجيريا والسنغال والمغرب وغانا ومالي والكاميرون والكونغو الديمقراطية، بحسب ما نقله موقع "يلا كورة" الرياضي.


​بينما جاء في التصنيف الثاني كل من بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون وبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.

وفي التصنيف الثالث، جاءت منتخبات؛ مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو.

جاء في التصنيف الرابع منخبات مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

​وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: "الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي".

المجموعة الثانية: "تونس، زامبيا، موروتانيا، غينيا الاستوائية".

المجموعة الثالثة: "نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا".

المجموعة الرابعة: "الكاميرون، كوت ديفوار، موزامبيق، مالاوي".

​المجموعة الخامسة: "مالي، أوغندا، كينيا، رواندا".

المجموعة السادسة: "مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا".

المجموعة السابعة: "غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا".

المجموعة الثامنة: "السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو".

المجموعة التاسعة: "المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان".

المجموعة العاشرة: "الكونغو الديموقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا".


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خاص - يمن برس

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