فلكي يمني يحذر المواطنين من اضطرابات جوية قادمة

*يمن برس - خاص
قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن اليمن سيدخل خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير حالة من اضطراب الطقس تجلب الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمرتفعات الجبلية بشكل عام وقد يتوسع الهطول ليشمل بعض المناطق من الهضاب والأحواض الجبلية.
وتوقع الفلكي الشوافي في تدوينة على "فيسبوك" أن يكون الطقس شتوياً بارداً على المرتفعات والهضاب الداخلية مع احتمالية عدم تكون الصقيع حتى يوم الأحد القادم مشيراً إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لتفاصيل التأثيرات النسبية لموجة الصقيع على اليمن من منتصف الأسبوع القادم.
ودعا الشوافي المواطنين إلى الاحتماء من الأجواء الباردة وتوخي الحذر من السيول في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها، فضلا عن ضرورة متابعة المستجدات ونشرات الطقس.
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