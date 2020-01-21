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كوريا ترسل مدمرة وجنود إلى مضيق هرمز
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 10:38:00 مساءً

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كوريا ترسل مدمرة وجنود إلى مضيق هرمز
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*يمن برس - متابعات
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن سيول سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة في إطار التوتر بين واشنطن وطهران .

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن سيول قررت أن "توسع مؤقتاً" منطقة انتشار قوتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز.

وأكدت سيول أن مهمتها لن تكون جزءاً من المهمة البحرية الأمريكية، على الرغم من إنه سيتم إيفاد ضابطي ارتباط إلى مقار القيادة الأمريكية "لتقاسم المعلومات".

واتُهمت إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط في العالم.

وواجهت سيول معضلة بعد الطلب الأمريكي إذ إنها أقامت علاقات دبلوماسية مع طهران منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكانت إيران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لمواردها النفطية.

وكان السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية هاري هاريس دعا الأسبوع الماضي سيول للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن.

وقال هاريس إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام نظراً إلى أنها "تحصل على 70 % من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط".


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خاص - يمن برس

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