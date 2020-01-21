 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية
بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 10:24:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوربي الذين يزورون العاصمة صنعاء منذ يومين.

وذهب القيادي الحوثي البارز ورئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة للقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفيرَي فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن في مقر اقامتهم بالعاصمة صنعاء على متن دراجة هوائية.

وبثت وسائل إعلام موالية للحوثيين صور الحوثي أثناء ذهابه للقاء الوفد الأووربي ولقائه الوفد على متن دراجته الهوائية.
 
يمن برس - بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1191
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©