بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية
*يمن برس - خاص
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوربي الذين يزورون العاصمة صنعاء منذ يومين.
وذهب القيادي الحوثي البارز ورئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة للقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفيرَي فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن في مقر اقامتهم بالعاصمة صنعاء على متن دراجة هوائية.
وبثت وسائل إعلام موالية للحوثيين صور الحوثي أثناء ذهابه للقاء الوفد الأووربي ولقائه الوفد على متن دراجته الهوائية.
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