الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية

بالصور.. محمد علي الحوثي يذهب للقاء السفراء الأوروبيين على متن دراجة هوائية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

التقى عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوربي الذين يزورون العاصمة صنعاء منذ يومين.



وذهب القيادي الحوثي البارز ورئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة للقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفيرَي فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن في مقر اقامتهم بالعاصمة صنعاء على متن دراجة هوائية.



وبثت وسائل إعلام موالية للحوثيين صور الحوثي أثناء ذهابه للقاء الوفد الأووربي ولقائه الوفد على متن دراجته الهوائية.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك التقى عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوربي الذين يزورون العاصمة صنعاء منذ يومين.وذهب القيادي الحوثي البارز ورئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة للقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفيرَي فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن في مقر اقامتهم بالعاصمة صنعاء على متن دراجة هوائية.وبثت وسائل إعلام موالية للحوثيين صور الحوثي أثناء ذهابه للقاء الوفد الأووربي ولقائه الوفد على متن دراجته الهوائية.







الحوثي صنعاء دراجة



شارك الخبر أصدقاءك:



1191

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







