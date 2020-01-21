 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الانتقالي يعلن استكمال تنفيذ الشق الخاص به من اتفاق الرياض
الانتقالي يعلن استكمال تنفيذ الشق الخاص به من اتفاق الرياض
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 11:01:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عيدروس الزبيدي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
عيدروس الزبيدي

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الثلاثاء، استكمال تنفيذ الشق الخاص به من اتفاق الرياض الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة، ناصر الخبجي، بالمبعوث الأممي  مارتن غريفيث وفق وسائل إعلام المجلس.

وأشار الخبجي إلى أن الانتقالي ملتزم بتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد له، مشيرا إلى أن المجلس نفذ التزاماته فيما يتعلق بالانسحاب وتسليم الاسلحة الثقيلة وإطلاق الاسرى.

واتهم الحكومة الشرعية بالتباطؤ في تنفيذ الانسحابات المتبادلة من أبين وشبوة والتوافق على محافظ عدن وإطلاق سراح الاسير محمد الفيضي من سجون مأرب.

وطالب الخبجي بالانتقال إلى الخطوة التالية والتي تتمثل بتشكيل الحكومة الجديدة والوفد التفاوضي عن الجنوب وبما يتيح للانتقالي تمثيل كامل للجنوب.. وفق قوله.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
641
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©