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الحكومة تتهم الانتقالي بتهريب أسلحة ثقيلة إلى خارج عدن
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 11:30:00 مساءً

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قوات المجلس الانتقالي في أبين
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قوات المجلس الانتقالي في أبين

*يمن برس - متابعة خاصة
حمل مصدر مسؤول في الحكومة الشرعيةة، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض.

واتهم المصدر في بيان نقلته وكالة سبأ الحكومية، المجلس "الانتقالي" برفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للاتفاق.

كما اتهم المصدر، المجلس الانتقالي بالتصعيد الإعلامي واستفزاز الحكومة من خلال تصريحات لقادته "بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".

وأشار إلى أن المجلس هرّب الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج مدينة عدن، العاصمة المؤقتة.

وأضاف "أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب".

واتهم المصدر المسؤول الانتقالي بالسعي لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي تحرص الحكومة على عدم التصعيد "لرأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي".. محذراً "من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق".


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خاص - يمن برس

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