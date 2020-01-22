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سقوط طاقم قناة "المسيرة" بقبضة قوات الجيش في نهم

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*يمن برس - خاص

تمكنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، من أسر فريق إعلامي تابع لقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في جبهة نهم (شرقي صنعاء).



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" إن الطاقم الحوثي المكون من ثلاثة أفراد تم القبض عليه مع عدتهم أثناء محاولتهم التسلل مع التعزيزات الحوثية إلى جبهة نهم شرقي العاصمة.



وتشهد جبهة نهم "البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء" مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين منذ نحو ثلاثة أيام.



وأسفرت المعارك المتواصلة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بحسب بيان صادر عن الجيش الوطني.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، من أسر فريق إعلامي تابع لقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في جبهة نهم (شرقي صنعاء).وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" إن الطاقم الحوثي المكون من ثلاثة أفراد تم القبض عليه مع عدتهم أثناء محاولتهم التسلل مع التعزيزات الحوثية إلى جبهة نهم شرقي العاصمة.وتشهد جبهة نهم "البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء" مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين منذ نحو ثلاثة أيام.وأسفرت المعارك المتواصلة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بحسب بيان صادر عن الجيش الوطني.







نهم الجيش المسيرة



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