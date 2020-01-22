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دورية أمريكية تتحرش بروسية في سوريا فكيف ردت الأخيرة؟

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*يمن برس - متابعات

اعترضت دورية عسكرية أمريكية، اليوم "الثلاثاء"، طريق دورية عسكرية روسية على الطريق الدولي في محافظة الحسكة، حيث تحدث شهود عن حدوث ملاسنة بين الدوريتين بالقرب من بلدة المالكية شمال شرق سوريا.



وذكرت مصادر كردية سورية لـ«البيان» أن الاحتكاك حدث بالقرب من قرية «كرزيارات» شرقي القامشلي حين تعقبت دورية أمريكية تضم عدداً من العربات العسكرية قافلة روسية مكونة من عربات وشاحنات صغيرة، كانت في طريقها باتجاه بلدة المالكية/ ديريك شرق القامشلي. وأجبرت الدورية الأمريكية الدورية الروسية على التوقف في الطريق الدولي، وحدوث ملاسنة بين الطرفين، وخروج عناصر الدورية الأمريكية من عرباتهم العسكرية إلى الطريق، أدت في النهاية إلى عودة الدورية الروسية أدراجها باتجاه القامشلي.



وحادثة الاعتراض ليست الأولى من نوعها، حيث ذكرت مصادر أن القوات الأمريكية تقوم بما يشبه «كمائن» لمسار الدوريات الروسية القامشلي ومحيطها، إلا أنها المرة الأولى التي ترصدها كاميرات الصحافيين بشكل مباشر. وانتشرت القوات الروسية في عدد من النقاط بعد الانسحاب الأمريكي من شريط حدودي فتح الباب أمام احتلال تركيا لمنطقة واسعة بين مدينتي راس العين وتل أبيض شمال سوريا، وعقب محادثات تركية مع الأمريكيين والروس، تم الاتفاق على دخول قوات سورية وروسية إلى شرق الفرات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012 حين انسحبت القوات السورية من المنطقة وتشكيل الكرد إدارة ذاتية بالتعاون مع ممثلين من كافة المكونات في المنطقة.



وتفادياً لـ«كمائن» الأمريكيين، تقوم العناصر الروسية باستطلاع مسبق للطريق لتفادي الاحتكاك بأي دورية أمريكية، حيث يصر الأمريكيون على منع دخول الروس إلى مدينة الحسكة أو الوصول إلى المعبرين الحدوديين، الرسمي وهو تل كوجر، وغير الرسمي «معبر سيمالكا».





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعترضت دورية عسكرية أمريكية، اليوم "الثلاثاء"، طريق دورية عسكرية روسية على الطريق الدولي في محافظة الحسكة، حيث تحدث شهود عن حدوث ملاسنة بين الدوريتين بالقرب من بلدة المالكية شمال شرق سوريا.وذكرت مصادر كردية سورية لـ«البيان» أن الاحتكاك حدث بالقرب من قرية «كرزيارات» شرقي القامشلي حين تعقبت دورية أمريكية تضم عدداً من العربات العسكرية قافلة روسية مكونة من عربات وشاحنات صغيرة، كانت في طريقها باتجاه بلدة المالكية/ ديريك شرق القامشلي. وأجبرت الدورية الأمريكية الدورية الروسية على التوقف في الطريق الدولي، وحدوث ملاسنة بين الطرفين، وخروج عناصر الدورية الأمريكية من عرباتهم العسكرية إلى الطريق، أدت في النهاية إلى عودة الدورية الروسية أدراجها باتجاه القامشلي.وحادثة الاعتراض ليست الأولى من نوعها، حيث ذكرت مصادر أن القوات الأمريكية تقوم بما يشبه «كمائن» لمسار الدوريات الروسية القامشلي ومحيطها، إلا أنها المرة الأولى التي ترصدها كاميرات الصحافيين بشكل مباشر. وانتشرت القوات الروسية في عدد من النقاط بعد الانسحاب الأمريكي من شريط حدودي فتح الباب أمام احتلال تركيا لمنطقة واسعة بين مدينتي راس العين وتل أبيض شمال سوريا، وعقب محادثات تركية مع الأمريكيين والروس، تم الاتفاق على دخول قوات سورية وروسية إلى شرق الفرات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012 حين انسحبت القوات السورية من المنطقة وتشكيل الكرد إدارة ذاتية بالتعاون مع ممثلين من كافة المكونات في المنطقة.وتفادياً لـ«كمائن» الأمريكيين، تقوم العناصر الروسية باستطلاع مسبق للطريق لتفادي الاحتكاك بأي دورية أمريكية، حيث يصر الأمريكيون على منع دخول الروس إلى مدينة الحسكة أو الوصول إلى المعبرين الحدوديين، الرسمي وهو تل كوجر، وغير الرسمي «معبر سيمالكا».







روسيا أمريكا سوريا



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