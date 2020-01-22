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شاب سوري يقتل حبيبته بقنبلة يدوية

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*يمن برس - متابعات

أقدم شاب سوري على تفجير فتاة يحبها بقنبلة يدوية مما أدى إلى مقتلهما معا.



وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن شابا يبلغ من العمر 23 عاماً، أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة حنان عبد الله أبو فخر ، الاثنين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد.



وكانت حنان البالغة من العمر 22 عاما عائدة من الجامعة عندما مرت بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر الذي يقع بالقرب من منزلها، ليفجر الأخير قنبلة يدوية كانت بحوزته.



وكان حافظ قد تقدم لخطبة حنان عدة مرات، وتم "رفضه".



وعندما علم الشاب بأن محبوبته حنان على وشك الخطوبة من شاب أخر، قرر أن ينفذ جريمته التي وقعت في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم شاب سوري على تفجير فتاة يحبها بقنبلة يدوية مما أدى إلى مقتلهما معا.وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن شابا يبلغ من العمر 23 عاماً، أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة حنان عبد الله أبو فخر ، الاثنين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد.وكانت حنان البالغة من العمر 22 عاما عائدة من الجامعة عندما مرت بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر الذي يقع بالقرب من منزلها، ليفجر الأخير قنبلة يدوية كانت بحوزته.وكان حافظ قد تقدم لخطبة حنان عدة مرات، وتم "رفضه".وعندما علم الشاب بأن محبوبته حنان على وشك الخطوبة من شاب أخر، قرر أن ينفذ جريمته التي وقعت في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.







سوريش شاب سوري قتل



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