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وسيلة بسيطة تمنع غوغل وفيسبوك و أمازون من التنصّت عليكم

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*يمن برس - متابعات

صُممت أجهزة المنزل الذكي من «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» بشكل يسمح لها بالإنصات إلى أوامركم والاستجابة لها. وعادة، تعمل هذه الأجهزة عندما تنطقون بكلمة «الاستيقاظ» كـ«حسناً غوغل» أو «مرحباً غوغل».

لكن هذه الأجهزة تتنصّت عليكم طوال الوقت.

في حال كان هذا الأمر يثير حفيظتكم، توجد حيلة بسيطة تتيح لكم منع المساعد الذكي من التنصّت عليكم طوال الوقت. ببساطة، يكفي أن تطفئوا ميكروفونات الأجهزة عندما لا تكونون في حاجة إليها أو لفترات قصيرة لا تريدون للأجهزة أن تتنصّت عليكم خلالها.



خطوات مهمة

إليكم الخطوات اللازمة لإطفائها في كل جهاز:

> «أمازون إيكو». تأتي أجهزة «إيكو» التابعة لعائلة «أليكسا»، مجهّزة بزرّ لإطفاء الميكروفون يتيح لكم تعطيله وتشغيله. عندما تضغطون على هذا الزرّ، يتمّ فصل الطاقة المتصلة بالميكروفون ويتحوّل ضوء الجهاز إلى اللون الأحمر.

> «غوغل هوم - هوم ميني - نيست ميني - هوم ماكس - وغوغل نيست واي - فاي»

- في «غوغل هوم»، اضغطوا على زرّ كتم الميكروفون الموجود في خلفية الجهاز لكتم الصوت أو تشغيله.

- في «غوغل نيست ميني» و«غوغل هوم ميني»، اسحبوا الزر الموجود على سلك محوّل الطاقة. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.

- في «غوغل هوم ماكس»، اسحبوا الزرّ الموجود في خلفية الجهاز. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.

- في «غوغل نيست واي – فاي»، اسحبوا الزرّ الموجود بجانب سلك الطاقة. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.

هل ما زلتم غير جاهزين لإطفاء الميكروفون؟ للحصول على استراحة من مساعدكم الرقمي، افتحوا تطبيق «غوغل هوم» وانقروا على «إعدادات» وبعدها على خيار «الرفاهية الرقمية»، ثم اتبعوا التعليمات الخاصة بتحديد جدول مواعيد الاستراحة.



مساعد «فيسبوك»

> جهاز «بورتل فيسبوك». لإطفاء الكاميرا والميكروفون المتوفرين في «بورتل» و«بورتل ميني» من «فيسبوك»، اسحبوا الزرّ الموجود في أعلى الجهاز إلى اليسار. بعدها، سيظهر أمامكم ضوء أحمر يعلمكم بأن الكاميرا والميكروفون مطفآن.

- لتعطيل الكاميرا فقط، اسحبوا الزرّ الموجود في أعلى إطار «بورتل» إلى وضعية الوسط. بعدها، ستلحظون ظهور مصراع على عدسة الكاميرا بعد إطفائها.

- في «بورتل بلاس» و«بورتل (الجيل الأوّل)»، اضغطوا على الزرّ الدائري الموجود في رأس الجهاز. وبعدها، سترون ضوءاً أحمر في واجهة الجهاز يعلمكم بأن الميكروفون والكاميرا مطفآن. يمكنكم أيضاً استخدام غطاء للكاميرا لحجبها عندما لا تكونون في حاجة إليها.



- «يو إس إي توداي» -

خدمات «تريبيون ميديا»





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صُممت أجهزة المنزل الذكي من «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» بشكل يسمح لها بالإنصات إلى أوامركم والاستجابة لها. وعادة، تعمل هذه الأجهزة عندما تنطقون بكلمة «الاستيقاظ» كـ«حسناً غوغل» أو «مرحباً غوغل».لكن هذه الأجهزة تتنصّت عليكم طوال الوقت.في حال كان هذا الأمر يثير حفيظتكم، توجد حيلة بسيطة تتيح لكم منع المساعد الذكي من التنصّت عليكم طوال الوقت. ببساطة، يكفي أن تطفئوا ميكروفونات الأجهزة عندما لا تكونون في حاجة إليها أو لفترات قصيرة لا تريدون للأجهزة أن تتنصّت عليكم خلالها.خطوات مهمةإليكم الخطوات اللازمة لإطفائها في كل جهاز:> «أمازون إيكو». تأتي أجهزة «إيكو» التابعة لعائلة «أليكسا»، مجهّزة بزرّ لإطفاء الميكروفون يتيح لكم تعطيله وتشغيله. عندما تضغطون على هذا الزرّ، يتمّ فصل الطاقة المتصلة بالميكروفون ويتحوّل ضوء الجهاز إلى اللون الأحمر.> «غوغل هوم - هوم ميني - نيست ميني - هوم ماكس - وغوغل نيست واي - فاي»- في «غوغل هوم»، اضغطوا على زرّ كتم الميكروفون الموجود في خلفية الجهاز لكتم الصوت أو تشغيله.- في «غوغل نيست ميني» و«غوغل هوم ميني»، اسحبوا الزر الموجود على سلك محوّل الطاقة. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.- في «غوغل هوم ماكس»، اسحبوا الزرّ الموجود في خلفية الجهاز. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.- في «غوغل نيست واي – فاي»، اسحبوا الزرّ الموجود بجانب سلك الطاقة. بعد إطفاء الميكروفون، سيتحوّل لون الزرّ إلى البرتقالي.هل ما زلتم غير جاهزين لإطفاء الميكروفون؟ للحصول على استراحة من مساعدكم الرقمي، افتحوا تطبيق «غوغل هوم» وانقروا على «إعدادات» وبعدها على خيار «الرفاهية الرقمية»، ثم اتبعوا التعليمات الخاصة بتحديد جدول مواعيد الاستراحة.مساعد «فيسبوك»> جهاز «بورتل فيسبوك». لإطفاء الكاميرا والميكروفون المتوفرين في «بورتل» و«بورتل ميني» من «فيسبوك»، اسحبوا الزرّ الموجود في أعلى الجهاز إلى اليسار. بعدها، سيظهر أمامكم ضوء أحمر يعلمكم بأن الكاميرا والميكروفون مطفآن.- لتعطيل الكاميرا فقط، اسحبوا الزرّ الموجود في أعلى إطار «بورتل» إلى وضعية الوسط. بعدها، ستلحظون ظهور مصراع على عدسة الكاميرا بعد إطفائها.- في «بورتل بلاس» و«بورتل (الجيل الأوّل)»، اضغطوا على الزرّ الدائري الموجود في رأس الجهاز. وبعدها، سترون ضوءاً أحمر في واجهة الجهاز يعلمكم بأن الميكروفون والكاميرا مطفآن. يمكنكم أيضاً استخدام غطاء للكاميرا لحجبها عندما لا تكونون في حاجة إليها.- «يو إس إي توداي» -خدمات «تريبيون ميديا»







وسيلة منع التنصت



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