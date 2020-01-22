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الجيش يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة في نهم ومأرب
الاربعاء, 22 يناير, 2020 07:40:00 صباحاً

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الجيش يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة في نهم ومأرب
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*يمن برس - متابعة خاصة
أسقط الجيش الوطني 3 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في نهم وأطراف مأرب، حسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية.

ويأتي ذلك بعد هجوم للحوثيين، على مسجد بمعسكر للجيش في محافظة مأرب راح ضحيته 111 يمنياً، وأصيب نحو 80 آخرين.

وأدانت دول ومنظمات عالمية الهجوم الحوثي، معتبرين أنه أتى في توقيت دقيق بهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوى إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط، حسب بيانات الإدانة.


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خاص - يمن برس

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