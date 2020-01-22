 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / علماء يكشفون عن السبب الرئيسي للأزمة القلبية المفاجئة
علماء يكشفون عن السبب الرئيسي للأزمة القلبية المفاجئة
الاربعاء, 22 يناير, 2020 07:58:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
علماء يكشفون عن السبب الرئيسي للأزمة القلبية المفاجئة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - وكالات
كشف علماء جامعة ييل الأمريكية، أن السبب الرئيس لحدوث نوبة قلبية مفاجئة هو دقائق متناهية في الصغر موجودة دائما في الهواء الملوث.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين حللوا بيانات عن حوادث غير مميتة لاحتشاء عضلة القلب بمدينة أوغسبورغ الألمانية لـ 5898 مريضا. وقارنوها بنسبة تلوث الهواء مع الأخذ بالاعتبار عوامل مثل أيام الأسبوع والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

واتضح للباحثين، أنه خلال الساعات الأولى من تعرض الجسم للدقائق المتناهية في الصغر، قد تسبب اضطرابات في عمل القلب، فلصغرها المتناهي يمكنها التوغل في الدم والخلايا.

ويعتبر مرض احتشاء عضلة القلب أحد أمراض القلب والأوعية الدموية الواسعة الانتشار في العالم. وأن المصدر الرئيس للدقائق المتناهية في الصغر التي مقاسها أقل من 100 نانو متر، هو عوادم السيارات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1629
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©