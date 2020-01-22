الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية في حجة

مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية في حجة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

قضت طفلة مساء الثلاثاء جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق، بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.



ونقلت وكالة "سبأ" أن الطفلة تهاني عبدالله جربحي التي تبلغ من العمر عامًا، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات أثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن أبي طالب بعزلة بني فائد مديرية ميدي.



ودعا المقدم الدوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في الأماكن التي يشتبه أنها مزروعة بالألغام وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة.



مناشداً الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات مليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قضت طفلة مساء الثلاثاء جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق، بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.ونقلت وكالة "سبأ" أن الطفلة تهاني عبدالله جربحي التي تبلغ من العمر عامًا، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات أثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن أبي طالب بعزلة بني فائد مديرية ميدي.ودعا المقدم الدوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في الأماكن التي يشتبه أنها مزروعة بالألغام وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة.مناشداً الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات مليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر.







مقتل طفلة ميدي عبوة حوثية



شارك الخبر أصدقاءك:



517

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







