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مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية في حجة
الاربعاء, 22 يناير, 2020 11:00:00 صباحاً

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مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية في حجة

*يمن برس - متابعة خاصة
قضت طفلة مساء الثلاثاء جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق، بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.

ونقلت وكالة "سبأ" أن الطفلة تهاني عبدالله جربحي التي تبلغ من العمر عامًا، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات أثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن أبي طالب بعزلة بني فائد مديرية ميدي. 

ودعا المقدم الدوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في الأماكن التي يشتبه أنها مزروعة بالألغام وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة. 

مناشداً الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات مليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر.


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خاص - يمن برس

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