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العثور على جثة مواطن يمني في القاهرة بعد اختفائه عشرة أيام
الاربعاء, 22 يناير, 2020 11:26:00 صباحاً

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العثور على جثة مواطن يمني في القاهرة بعد اختفائه عشرة أيام

*يمن برس - متابعة خاصة
عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة المواطن اليمني علي محمد قايد ناصر المفقود بالعاصمة المصرية منذ ايام.

وأوضح المستشار ماهر اليماني في منشور على صفحته في فيس أنه تم العثور على جثة المواطن علي محمد قايد بعد اختفائه منذ ايام بمدينة القاهرة.

مضيفًا "خرج المواطن علي قايد الذي يعاني من حالة نفسية من منزله قبل 10 أيام وانقطع التواصل به.

واختتم: جاء المواطن علي إلى مصر ليعالج طفله الذي ينال الآن الرعاية اللازمة من قبل أسرة يمنية قبل أن يتم العثور على جثثه اليوم.

إلى ذلك شكلت السفارة اليمنية في القاهرة لجنة لمتابعة قضية وفاة المواطن علي قايد والاطلاع على أسباب الوفاة.


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خاص - يمن برس

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