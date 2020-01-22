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مقتل 3 مواطنيـن على يد مسلحين في إب

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*يمن برس -إب

قتل ثلاثة مواطنين، في الساعات الماضية، برصاص مسلحين في حوادث منفصلة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تجتاح المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر أمنية ، إن ثلاثة مواطنين قتلوا في مديريات (بعدان، السبرة، ريف إب) خلال الساعات الماضية في حوادث جنائية مختلفة.



وأشار المصدر إلى أنه جرى القبض على 6 متهمين في تلك الجرائم.



وفي تفاصيل الجرائم، قتل الشاب "جمال الناصري" ـ 35 عام ـ من أبناء مديرية بعدان، برصاص مسلح يُدعى ( ن م ا) في خلافات شخصية.



وفي مديرية السبرة، قتل المواطن "سعد أحمد العقاب" برصاص أحد المسلحين في جريمة جنائية أخرى.



وقتل المواطن (عبدالرقيب محمد الحبيشي) برصاص ثلاثة مسلحين في جريمة لم تُعرف ملابساتها بعد.





وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية، في ظل انتشار واسع للسلاح وغياب القانون ومحاكم التقاضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل ثلاثة مواطنين، في الساعات الماضية، برصاص مسلحين في حوادث منفصلة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تجتاح المحافظة الخاضعة للحوثيين.وقالت مصادر أمنية ، إن ثلاثة مواطنين قتلوا في مديريات (بعدان، السبرة، ريف إب) خلال الساعات الماضية في حوادث جنائية مختلفة.وأشار المصدر إلى أنه جرى القبض على 6 متهمين في تلك الجرائم.وفي تفاصيل الجرائم، قتل الشاب "جمال الناصري" ـ 35 عام ـ من أبناء مديرية بعدان، برصاص مسلح يُدعى ( ن م ا) في خلافات شخصية.وفي مديرية السبرة، قتل المواطن "سعد أحمد العقاب" برصاص أحد المسلحين في جريمة جنائية أخرى.وقتل المواطن (عبدالرقيب محمد الحبيشي) برصاص ثلاثة مسلحين في جريمة لم تُعرف ملابساتها بعد.وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية، في ظل انتشار واسع للسلاح وغياب القانون ومحاكم التقاضي.







مقتل 3 مواطنين إب مسلحين



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