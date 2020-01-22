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انهيار جنوني للريال اليمني في ظل تطورات عسكرية كبيرة في نهم (الأسعار الآن)
الاربعاء, 22 يناير, 2020 02:25:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني اليوم تراجعا جنونيا أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل احتدام المعارك في نهم وجبهات أخرى
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 178
الدولار : 663
الإماراتي : 177.5
العماني : 1700
ذهب كسر 21 : 28,000
(( أسعار البيع ))
السعودي : 179
الدولار : 670
الإماراتي : 180
العماني : 1730
ذهب كسر 21 : 28,300
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