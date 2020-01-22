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القيادي الحوثي "محمد علي الحاكم" يسقط أسيرا بيد الجيش الوطني في نهم
الاربعاء, 22 يناير, 2020 02:58:00 مساءً

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جبهة نهم
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جبهة نهم

*يمن برس -صنعاء
تمكن، الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، من أسر قيادي حوثي بارز، والذي يعمل مشرفًا عسكريًا للمليشيا، خلال المواجهات التي اندلعت بين الطرفين، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن الجيش تمكن من أسر القيادي والمشرف الحوثي، محمد علي علي الحاكم، شقيق القيادي البارز أبو علي الحاكم، أحد أبرز القيادات العسكرية التابعة للجماعة بصنعاء.

وينحدر القيادي الحوثي محمد علي الحاكم الذي يحمل رتبة نقيب، من منطقة الحيمة الخارجية، التابعة إداريًا لمحافظة صنعاء.

وحقق أبطال الجيش الوطني انتصارات كبيرة، وتحرير عدد من المناطق والجبال الاستراتيجية في ذات الجبهة، التي تشهد معارك هي الأعنف منذ عدة أشهر، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادات ميدانية بارزة.


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خاص - يمن برس

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