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جثث الحوثيين تتناثر على امتداد جبهة نهم والناطق الرسمي يدعو الصليب الأحمر لانتشالها

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العميد عبده مجلي

*يمن برس -صنعاء

دعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الحكومية العميد الركن عبده مجلي، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث قتلى جماعة الحوثي التي سقطت في مواجهات جبهة نهم خلال الأيام والساعات الماضية.



وكان العميد مجلي قد قال في تصريح له : إن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الماضية من القضاء على مجاميع كبيرة من عناصر جماعة الحوثي بعد عملية عسكرية واسعة استعاد من خلالها الجيش الوطني السيطرة على سلسة جبال جرشب ، كما نفذ عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء قتل على إثره العديد من العناصر الحوثية مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على حد قوله.



وأضاف مجلي أنه تم القاء القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الميليشيا وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الحكومية العميد الركن عبده مجلي، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث قتلى جماعة الحوثي التي سقطت في مواجهات جبهة نهم خلال الأيام والساعات الماضية.وكان العميد مجلي قد قال في تصريح له : إن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الماضية من القضاء على مجاميع كبيرة من عناصر جماعة الحوثي بعد عملية عسكرية واسعة استعاد من خلالها الجيش الوطني السيطرة على سلسة جبال جرشب ، كما نفذ عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء قتل على إثره العديد من العناصر الحوثية مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على حد قوله.وأضاف مجلي أنه تم القاء القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الميليشيا وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات







نهم صنعاء مجلي



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