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استنفار أمني عقب هجوم مسلح على إحدى النقاط الأمنية في مأرب
الاربعاء, 22 يناير, 2020 04:09:00 مساءً

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أجهزة أمنية
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أجهزة أمنية

*يمن برس -خاص
انتشرت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء في محيط قرى "المنين" شرقي محافظة مأرب عقب استهداف إحدى النقاط الأمنية من قبل بعض المواطنين المسلحين .

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن هذه الإجراءات الأمنية جاءت بعد أن قام  موطنون يُحتمل أنهم من الموالين لجماعة الحوثي بإطلاق النار على نقطة مفرق السد ليلة أمس الثلاثاء شرقي  المحافظة .

وأكد المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف النقطة الأمنية فيما استطاع الجناة الفرار إلى قريتي المنين والفاو والتمرتس فيهما.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المواطنين الموالين للحوثي من قبيلة أشراف مأرب كانوا قد هاجموا سابقا طقم عسكري للأمن وقتلوا ثلاثة جنود وقد أعقب ذلك الهجوم حملة أمنية كبيرة على قرى الأشراف وتم اعتقال 28 متهما بالتخريب والقتل حينها .


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خاص - يمن برس

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