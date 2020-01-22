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مسلحون يعتدون على رئيس الهيئة العامة للطيران ووزارة النقل تعلن إضرابا شاملا عقب الاعتداء (تفاصيل)

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رئيس الهيئة العامة للطيران

*يمن برس -صنعاء

تعطلت حركة الملاحة الجوية بشكل كامل في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إثر إضراب موظفي وزارة النقل وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها احتجاجاً على اعتداء عناصر من الميليشيا الحوثية على رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، محمد عبد القادر.



وأغلق مطار صنعاء الدولي منذ نوفمبر 2016 من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتوقف المطار عن استقبال جميع الرحلات باستثناء رحلتين في الأسبوع مخصصة لموظفي الأمم المتحدة العاملين في صنعاء.



ونقل "المشهد الخليجي" عم مصدر في وزارة النقل، فضل عدم ذكر اسمه، قوله: إن كافة موظفي وزارة النقل في صنعاء والمؤسسات والهيئات التابعة لها أعلنوا إضراباً مفتوحاً منذ، صباح اليوم الأربعاء بعد الاعتداء على رئيس هيئة الطيران.



وأوضح المصدر أن عناصر تتبع ميليشيا الحوثي اعتدت يوم أمس (الثلاثاء) على رئيس الهيئة العامة للطيران بعد رفضه صرف مبالغ مخصصة للحراسة المكلفة بتأمين مطار صنعاء الدولي بناء على توصيات رفعت إليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



وأشار المصدر إلى أن المسلحين اقتحموا مقر الهيئة الطيران في منطقة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، واعتدوا بالضرب على مدير مكتب محمد عبدالقادر، الذي حاول التفاهم معهم، وقاموا بعدها باقتحام مكتب رئيس الهيئة وتهديده بالقتل في حال أصر على رفض صرف المبالغ المالية الخاصة بحراسة أمن مطار صنعاء.



وقال المصدر إن موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن بدأوا، أمس الثلاثاء، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على اعتداء مسلحي الحوثي على رئيس الهيئة في صنعاء.



وأفاد المصدر أن الموظفين في صنعاء وعدن يطالبون برد اعتبار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وعدم تدخل الحوثيين في شؤون المؤسسات الحكومية، وتسليم المعتدين إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعطلت حركة الملاحة الجوية بشكل كامل في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إثر إضراب موظفي وزارة النقل وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها احتجاجاً على اعتداء عناصر من الميليشيا الحوثية على رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، محمد عبد القادر.وأغلق مطار صنعاء الدولي منذ نوفمبر 2016 من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتوقف المطار عن استقبال جميع الرحلات باستثناء رحلتين في الأسبوع مخصصة لموظفي الأمم المتحدة العاملين في صنعاء.ونقل "المشهد الخليجي" عم مصدر في وزارة النقل، فضل عدم ذكر اسمه، قوله: إن كافة موظفي وزارة النقل في صنعاء والمؤسسات والهيئات التابعة لها أعلنوا إضراباً مفتوحاً منذ، صباح اليوم الأربعاء بعد الاعتداء على رئيس هيئة الطيران.وأوضح المصدر أن عناصر تتبع ميليشيا الحوثي اعتدت يوم أمس (الثلاثاء) على رئيس الهيئة العامة للطيران بعد رفضه صرف مبالغ مخصصة للحراسة المكلفة بتأمين مطار صنعاء الدولي بناء على توصيات رفعت إليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وأشار المصدر إلى أن المسلحين اقتحموا مقر الهيئة الطيران في منطقة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، واعتدوا بالضرب على مدير مكتب محمد عبدالقادر، الذي حاول التفاهم معهم، وقاموا بعدها باقتحام مكتب رئيس الهيئة وتهديده بالقتل في حال أصر على رفض صرف المبالغ المالية الخاصة بحراسة أمن مطار صنعاء.وقال المصدر إن موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن بدأوا، أمس الثلاثاء، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على اعتداء مسلحي الحوثي على رئيس الهيئة في صنعاء.وأفاد المصدر أن الموظفين في صنعاء وعدن يطالبون برد اعتبار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وعدم تدخل الحوثيين في شؤون المؤسسات الحكومية، وتسليم المعتدين إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم.







وزارة النقل رئيس الهيئة العامة للطيران صنعاء



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