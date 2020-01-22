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فيروس كورونا الخطير يواصل الانتشار ويظهر في هذا البلد
الاربعاء, 22 يناير, 2020 05:46:00 مساءً

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فيروس كورونا الخطير يواصل الانتشار ويظهر في هذا البلد
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*يمن برس -متابعة خاصة
سجلت هونغ كونغ، أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، بعد وصول رجل قادمًا من ووهان الصينية عبر السكك الحديدية العابرة للحدود.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزيرة الصحة، صوفيا تشان، قولها إن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة الرجل البالغ من العمر 39 عامًا بالفيروس، لكن النتيجة النهائية للاختبارات لن تظهر قبل غد الخميس، مضيفة: "قررنا الإعلان عن الحالة مبكرًا بسبب القلق العام الشديد".



وتبين أن الرجل سافر بصحبة أربعة من أفراد أسرته من ووهان إلى شنتشن الثلاثاء باستخدام خط السكة الحديد فائق السرعة، قبل أن يستقلوا قطارًا آخر إلى هونغ كونغ.

وبحسب السلطات المحلية، تم وضع المصاب في الحجر الصحي بعد إجراء الفحوصات، وسُمح لأقربائه بالمغادرة بعد ليلة واحدة، عندما تأكد عدم إصابتهم بالفيروس.

ويسبب فيروس كورونا الجديد أعراضًا مشابهة لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، التي أودت بحياة 650 شخصًا في الصين وهونغ كونغ خلال الفترة بين عامي 2002 و2003.

وأصاب المرض ما لا يقل عن 440 شخصًا في جميع أنحاء الصين، وتركزت أغلب الحالات في مدينة ووهان، فيما لا يزال هناك 1394 شخصًا يخضعون للمراقبة الطبية.

وظهرت حالات مصابة بالفيروس الجديد في عدة بلدان أخرى غير الصين، على رأسها الولايات المتحدة وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وماكاو.


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خاص - يمن برس

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