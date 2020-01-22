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قائد المنطقة العسكرية السابعة يتحدث عن آخر تطورات المعارك في نهم

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قائد المنطقة العسكرية السابعة

*يمن برس -صنعاء

أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن أبطال الجيش الوطني يسطرون- حالياً- بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء،ويلقنون العدو دروساً لن ينساها.



وقال اللواء الخُبّي، في تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"، إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر"..مشيراً إلى أن " عدد كبير من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقهم".



مؤكداً أن "أغلب جثث المليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب". وأكد اللواء الخُبّي، أن "معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".



وعبر قائد المنطقة السابعة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن أبطال الجيش الوطني يسطرون- حالياً- بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء،ويلقنون العدو دروساً لن ينساها.وقال اللواء الخُبّي، في تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"، إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر"..مشيراً إلى أن " عدد كبير من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقهم".مؤكداً أن "أغلب جثث المليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب". وأكد اللواء الخُبّي، أن "معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".وعبر قائد المنطقة السابعة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.







المعارك نهم الجيش الوطني



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