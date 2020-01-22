البنك المركزي يزف بشرى سارة لليمنيين ويعلن عن إجراءات لإنقاذ العملة الوطنية

البنك المركزي اليمني

*يمن برس -عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم ، عن وصول الموافقة على سحب سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية، للإعتمادات المستندية للدفع (32 ، 33، 34) .وقال مصدر في البنك المركزي في تصريح له إن هذه الموافقة تأتي لتمويل السلع الغذائية الأساسية، وتأكيدا لدعم المملكة لليمن، وتعزيزاً لسياسات الحكومة الشرعية في توفير السلع الأساسية للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي.