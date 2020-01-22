 الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / البنك المركزي يزف بشرى سارة لليمنيين ويعلن عن إجراءات لإنقاذ العملة الوطنية
البنك المركزي يزف بشرى سارة لليمنيين ويعلن عن إجراءات لإنقاذ العملة الوطنية
الاربعاء, 22 يناير, 2020 06:44:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
البنك المركزي اليمني
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
البنك المركزي اليمني

*يمن برس -عدن
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم ، عن وصول الموافقة على سحب سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية، للإعتمادات المستندية للدفع (32 ، 33،  34) .  

وقال مصدر في البنك المركزي في تصريح له إن هذه الموافقة تأتي لتمويل السلع الغذائية الأساسية، وتأكيدا لدعم المملكة  لليمن، وتعزيزاً لسياسات الحكومة الشرعية في توفير السلع الأساسية للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية  بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1024
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©