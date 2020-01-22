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كما ورد .. الحوثيون يقصفون منزل عضو في مجلس النواب وسقوط عدد من الضحايا في مأرب

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من قصف اليوم في مأرب

*يمن برس -خاص

قصفت المليشيا الحوثية مساء اليوم الأربعاء منزل عضو في مجلس النواب بحافظة مأرب شمال البلاد.



وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت منزل عضو مجلس النواب "حسين بن حسين السوادي" في محافظة مأرب .



وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أسرة السوادي لم يتسنى حتى الآن معرفتهم ..مشيراً إلى أن عشرات الصواريخ تنهال الآن على عدد من الأحياء السكنية في المحافظة.





ويأتي هذا الاستهداف استمرارا لسلسة من الاستهدافات السابقة التي طالت مدينة مأرب وسقط على إثرها المئات من القتلى والجرحى .حيث استهدفت قبل قليل منازل لمواطنين أدت إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة ستة آخرين في مدينة المجمع .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قصفت المليشيا الحوثية مساء اليوم الأربعاء منزل عضو في مجلس النواب بحافظة مأرب شمال البلاد.وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت منزل عضو مجلس النواب "حسين بن حسين السوادي" في محافظة مأرب .وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أسرة السوادي لم يتسنى حتى الآن معرفتهم ..مشيراً إلى أن عشرات الصواريخ تنهال الآن على عدد من الأحياء السكنية في المحافظة.ويأتي هذا الاستهداف استمرارا لسلسة من الاستهدافات السابقة التي طالت مدينة مأرب وسقط على إثرها المئات من القتلى والجرحى .حيث استهدفت قبل قليل منازل لمواطنين أدت إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة ستة آخرين في مدينة المجمع .







الحوثيون عضو في مجلس النواب مأرب



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