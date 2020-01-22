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أسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الاستهداف الصاروخي قبل قليل على مأرب

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*يمن برس -مأرب

أكدت مصادر طبية، مساء الأربعاء ، مقتل اثنين مدنيين أحدهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن).



وأكدت المصادر أن جميع القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن جميعهم من أهالي منطقة ”السوادية“ بمحافظة البيضاء.



وأسماء الضحايا كالتالي:



القتلى :

ـ عائشة عبدالسلام السوداي ـ 35 عام

ـ امرأة لم يتم التعرف عليها



الجرحى :

ـ مسعد حسين حسين السوداي ـ 40 عام

ـ أنور حسين حسين السوادي ـ 30 عام

ـ أمة الرحمان مسعد حسين حسين السوداي

ـ امل أنور حسين حسين السوادي ـ 21 عام





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت مصادر طبية، مساء الأربعاء ، مقتل اثنين مدنيين أحدهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن).وأكدت المصادر أن جميع القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن جميعهم من أهالي منطقة ”السوادية“ بمحافظة البيضاء.وأسماء الضحايا كالتالي:القتلى :ـ عائشة عبدالسلام السوداي ـ 35 عامـ امرأة لم يتم التعرف عليهاالجرحى :ـ مسعد حسين حسين السوداي ـ 40 عامـ أنور حسين حسين السوادي ـ 30 عامـ أمة الرحمان مسعد حسين حسين السودايـ امل أنور حسين حسين السوادي ـ 21 عام







صاروخ مأرب الحوثي



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