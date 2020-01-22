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وزارة حقوق الإنسان تصدر بيان شديد اللهجة عقب القصف الصاروخي على منزل عضو مجلس النواب في مأرب
الاربعاء, 22 يناير, 2020 09:12:00 مساءً

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من قصف بيت السوادي في مأرب
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من قصف بيت السوادي في مأرب

*يمن برس -متابعة خاصة
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة قصف منزل عضو مجلس النواب حسين حسين السوادي بمدينة مأرب ، بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفر القصف عن استشهاد امرأتين وإصابة ستة آخرين من أسرة السوادي حالة بعضهم خطيرة.

وقالت لوزارة في بيان لها "إن هذا القصف يأتي ضمن الاستهداف الممنهج الذي تقوم به مليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية بشكل عام وكان آخرها إطلاق الصواريخ الباليستية على مسجد الميل منذ أيام والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من ٢٠٠ من منتسبي الحرس الرئاسي ومدنيين وصحفي وبشكل متعمد.

ووصفت الوزارة قصف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان بالتصعيد الخطير ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والذي يستوجب تدخل عاجل من كل محبي السلام في العالم والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. 

وأكدت الوزارة إن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة.


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خاص - يمن برس

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