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الميسري يطالب التحالف بإجابة عن جريمة استهداف جنود معسكر الاستقبال بمأرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التحالف بإجابة سريعة وواضحة عن الجريمة التي ارتكبت بحق جنود معسكر الاستقبال بمأرب.



وقال الميسري في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية "نحتاج إجابة واضحة من التحالف عما حدث لأنه من يملك الأجواء".



وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيًا.



وأفاد الميسري "عزاؤنا ناقص إذا لم يجب التحالف عمن يشاركه الأجواء اليمنية ومن استهدف أبناءنا".



وأضاف الميسري أن المجلس الانتقالي يدرك أننا نستطيع دخولها وإنهاءه لولا اتفاق الرياض، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية لن تصبر طويلا على ما يحدث من تعطيل لبنود الاتفاق.



وأشار الميسري إلى أن الحكومة لا تثق بأحد وستتعامل مع الأشقاء السعوديين على أساس ما تلمسه على الأرض، داعيا الأشقاء في السعودية أن لا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات، حسب قوله.



لافتًا إلى أن الأشقاء السعوديين يجب أن يدركوا أن المصالح التي يبحثون عنها تأتي من الباب وليس من الشباك، مؤكدًا أن الحكومة لن تفرط في سيادة اليمن ولن تقبل إلا بعلاقة ندية وسوية مع السعودية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التحالف بإجابة سريعة وواضحة عن الجريمة التي ارتكبت بحق جنود معسكر الاستقبال بمأرب.وقال الميسري في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية "نحتاج إجابة واضحة من التحالف عما حدث لأنه من يملك الأجواء".وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيًا.وأفاد الميسري "عزاؤنا ناقص إذا لم يجب التحالف عمن يشاركه الأجواء اليمنية ومن استهدف أبناءنا".وأضاف الميسري أن المجلس الانتقالي يدرك أننا نستطيع دخولها وإنهاءه لولا اتفاق الرياض، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية لن تصبر طويلا على ما يحدث من تعطيل لبنود الاتفاق.وأشار الميسري إلى أن الحكومة لا تثق بأحد وستتعامل مع الأشقاء السعوديين على أساس ما تلمسه على الأرض، داعيا الأشقاء في السعودية أن لا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات، حسب قوله.لافتًا إلى أن الأشقاء السعوديين يجب أن يدركوا أن المصالح التي يبحثون عنها تأتي من الباب وليس من الشباك، مؤكدًا أن الحكومة لن تفرط في سيادة اليمن ولن تقبل إلا بعلاقة ندية وسوية مع السعودية.







الميسري يطالب التحالف بإجابة عن استهداف مأرب



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