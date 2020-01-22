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4000 حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك يومياً في الحديدة
الاربعاء, 22 يناير, 2020 09:25:00 مساءً

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4000 حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك يومياً في الحديدة
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*يمن برس - الحديدة
قالت وزارة الصحة العامة في حكومة الحوثيين اليوم الأربعاء، إن المرافق الصحية في محافظة الحديدة غربي البلاد تستقبل يومياً أربعة آلاف حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك.

وأضاف وزير الصحة في حكومة الحوثيين الدكتور طه المتوكل، خلال لقائه في الحديدة  سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا لدى اليمن، "نستقبل يومياً 4000 حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك في الحديدة بسبب تدمير البنية الصحية في المحافظة".

وأشار إلى أن "الأوبئة تنتشر بشكل كبير في اليمن والحديدة على وجه الخصوص بسبب تدمير آبار المياه ومحطات الصرف الصحي"، وفقاً لما نقلته عنه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.
 


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خاص - يمن برس

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