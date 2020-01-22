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داعش يعلن الحرب على الحوثيين ويصدر البيان رقم 1
الاربعاء, 22 يناير, 2020 09:41:00 مساءً

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داعش يعلن الحرب على الحوثيين ويصدر البيان رقم 1
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*يمن برس - متابعات
أعلن تنظيم داعش، الثلاثاء، عن مقتل وأسر 4 حوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد). وقالت وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم داعش، إن من وصفتهم بـ"جنود الخلافة" هاجموا أمس موقعاً للحوثين بمنطقة حمة بقر في (قيفة). وأكدت تدمير مدرعة وآلية رباعية الدفع للحوثيين وحرق عدد من الثكنات جراء الهجوم واغتنام أسلحة وذخائر بعد أن لاذوا بالفرار. وأضافت الوكالة في خبر آخر، إن مسلحي التنظيم استهدفوا عناصر الحوثة في تبة القرو بقيفة الاثنين بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لمقتل عنصرين. إلى ذلك نشرت حسابات تابعة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعية مقطعاً مصوراً قالت إنه لهجوم شنه مقاتلو التنظيم على مواقع الحوثيين وأسر اثنين من عناصرها في "القهوة" و"الجرو" بقيفة


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خاص - يمن برس

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