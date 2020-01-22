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عاجل : نجاة رئيس هيئة الأركان العامة من موت محقق بعد استهدافه بالصواريخ في مأرب

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*يمن برس -خاص

نجا رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" مساء اليوم من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه في الخط الأسفلتي في مفرق الجوف بمحافظة مأرب .



وقال مصدر خاص لــ" يمن برس" إن اللواء النخعي كان في طريقة لزيارة جبهة نهم حيث تعرض موكبة لصورايخ موجهة وقذائق أربيجي خلال مروره بخط رملي بمفرق الجوف



وأضاف المصدر أن اللواء النخعي نجا من عملية الاستهداف واضطر العودة إلى محافظة مأرب .



وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية حيث حقق الجيش الوطني انتصارات ساحقة في نهم وألحق بالحوثيين خسائر فادحة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نجا رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" مساء اليوم من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه في الخط الأسفلتي في مفرق الجوف بمحافظة مأرب .وقال مصدر خاص لــ" يمن برس" إن اللواء النخعي كان في طريقة لزيارة جبهة نهم حيث تعرض موكبة لصورايخ موجهة وقذائق أربيجي خلال مروره بخط رملي بمفرق الجوفوأضاف المصدر أن اللواء النخعي نجا من عملية الاستهداف واضطر العودة إلى محافظة مأرب .وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية حيث حقق الجيش الوطني انتصارات ساحقة في نهم وألحق بالحوثيين خسائر فادحة .







مأرب صورايخ حوثيين



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