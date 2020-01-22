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لا بيع ولا شراء.. انهيار جنوني للريال اليمني

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*يمن برس - عدن

أغلقت محال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، أبوابها وأوقفت تعاملاتها البنكية، استجابة لدعوة موجهة إليهم من البنك المركزي اليمني.



وجاءت دعوة البنك بإغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بحسب أحد مالكي الصرافة بمدينة كريتر.



وقال صاحب أحد شركات الصرافة العاملة، للأناضول: "البنك المركزي اليمني طلب منهم إغلاق محال الصرافة اليوم، عقب دعوة وجهها إليهم بوقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية".



وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178".



وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قيمة العملات الأجنبية في أسواق العاصمة عدن إلى السعر المتدهور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلقت محال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، أبوابها وأوقفت تعاملاتها البنكية، استجابة لدعوة موجهة إليهم من البنك المركزي اليمني.وجاءت دعوة البنك بإغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بحسب أحد مالكي الصرافة بمدينة كريتر.وقال صاحب أحد شركات الصرافة العاملة، للأناضول: "البنك المركزي اليمني طلب منهم إغلاق محال الصرافة اليوم، عقب دعوة وجهها إليهم بوقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية".وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178".وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قيمة العملات الأجنبية في أسواق العاصمة عدن إلى السعر المتدهور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك".







الريال انهيار عدن



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