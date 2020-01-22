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تنبيه هام من «الجوازات السعودية» للمقيمين اليمنيين

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*يمن برس - متابعات

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المقيمين الذين ليس لديهم حسابات في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، وذلك بسرعة التسجيل في المنصة.



وأشارت الجوازات، إلى أن تسجيل المقيمين في منصة “أبشر” يمكن من الاطلاع على الخدمات التي تقدم لهم من قبل أصحاب العمل، كما يسهم في تسهيل إنهاء الخدمات الخاصة للتابعين.



وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن التسجيل في منصة “أبشر” وطلب تقديم الخدمات إلكترونياً عبر المنصة يختصر الوقت ويوفر الجهد، كون أن الخدمات تقدم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المقيمين الذين ليس لديهم حسابات في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، وذلك بسرعة التسجيل في المنصة.وأشارت الجوازات، إلى أن تسجيل المقيمين في منصة “أبشر” يمكن من الاطلاع على الخدمات التي تقدم لهم من قبل أصحاب العمل، كما يسهم في تسهيل إنهاء الخدمات الخاصة للتابعين.وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن التسجيل في منصة “أبشر” وطلب تقديم الخدمات إلكترونياً عبر المنصة يختصر الوقت ويوفر الجهد، كون أن الخدمات تقدم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات.







السعودية الجوازات تنبيه



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