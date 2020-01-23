الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب

قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - مأرب

قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أطلقت، مساء الاربعاء، مضاداتها الأرضية بكثافة في سماء مارب شرقي اليمن، ردا على تحليق طائرتين مسيرتين.



ولم تؤكد المصادر ماذا كانت المضادات الأرضية للقوات الحكومية قد استطاعت اسقاط الطائرتين المسيرتين ام لا.



وأشارت المصادر إلى سقوط صاروخ باليستي، اليوم الاربعاء، بالقرب من معسكر صحن الجن شرقي مارب، تسبب بمقتل شخصين واصابة 4 آخرين، فضلا عن الاضرار المادية التي لحقت بالمعسكر.



وفي وقت سابق اليوم، سقط صاروخ نوع كاتيوشا داخل حي سكني في مدينة مارب، وقتل مدنيا واحدا، وأصاب 3 آخرين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أطلقت، مساء الاربعاء، مضاداتها الأرضية بكثافة في سماء مارب شرقي اليمن، ردا على تحليق طائرتين مسيرتين.ولم تؤكد المصادر ماذا كانت المضادات الأرضية للقوات الحكومية قد استطاعت اسقاط الطائرتين المسيرتين ام لا.وأشارت المصادر إلى سقوط صاروخ باليستي، اليوم الاربعاء، بالقرب من معسكر صحن الجن شرقي مارب، تسبب بمقتل شخصين واصابة 4 آخرين، فضلا عن الاضرار المادية التي لحقت بالمعسكر.وفي وقت سابق اليوم، سقط صاروخ نوع كاتيوشا داخل حي سكني في مدينة مارب، وقتل مدنيا واحدا، وأصاب 3 آخرين.







مأرب الجيش مضادات أرضية



شارك الخبر أصدقاءك:



915

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







