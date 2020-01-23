قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب

*يمن برس - مأرب
قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أطلقت، مساء الاربعاء، مضاداتها الأرضية بكثافة في سماء مارب شرقي اليمن، ردا على تحليق طائرتين مسيرتين.
ولم تؤكد المصادر ماذا كانت المضادات الأرضية للقوات الحكومية قد استطاعت اسقاط الطائرتين المسيرتين ام لا.
وأشارت المصادر إلى سقوط صاروخ باليستي، اليوم الاربعاء، بالقرب من معسكر صحن الجن شرقي مارب، تسبب بمقتل شخصين واصابة 4 آخرين، فضلا عن الاضرار المادية التي لحقت بالمعسكر.
وفي وقت سابق اليوم، سقط صاروخ نوع كاتيوشا داخل حي سكني في مدينة مارب، وقتل مدنيا واحدا، وأصاب 3 آخرين.
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