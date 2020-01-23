 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب
قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب
الخميس, 23 يناير, 2020 12:44:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قوات الجيش تطلق مضاداتها الأرضية بكثافة في أجواء مارب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - مأرب
قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أطلقت، مساء الاربعاء، مضاداتها الأرضية بكثافة في سماء مارب شرقي اليمن، ردا على تحليق طائرتين مسيرتين.

ولم تؤكد المصادر ماذا كانت المضادات الأرضية للقوات الحكومية قد استطاعت اسقاط الطائرتين المسيرتين ام لا.

وأشارت المصادر إلى سقوط صاروخ باليستي، اليوم الاربعاء، بالقرب من معسكر صحن الجن شرقي مارب، تسبب بمقتل شخصين واصابة 4 آخرين، فضلا عن الاضرار المادية التي لحقت بالمعسكر.

وفي وقت سابق اليوم، سقط صاروخ نوع كاتيوشا داخل حي سكني في مدينة مارب، وقتل مدنيا واحدا، وأصاب 3 آخرين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
915
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©