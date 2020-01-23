|
وزارة الدفاع تنعي قائدًا عسكريًا كبيرًا
الخميس, 23 يناير, 2020 01:10:00 صباحاً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
*يمن برس - متابعة خاصة
نعت وزارة الدفاع اليمنية، ورئاسة هيئة الاركان العامة، "العميد زيد الشومي قائد اللواء 203".
وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته وكالة سبأ الحكومية، "إن العميد الشومي "قتل بصرواح وهو في الخطوط الامامية في مواجهة الحوثيين.
وتشهد جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) وصرواح معارك عنيفة لليوم الخامس على التوالي، بين قوات الجيش الوطني والحوثيين.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: