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اغتيال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني

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*يمن برس - متابعات

اغتال مسلحون مجهولون ،الأربعاء، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.



وذكرت وسائل إعلام أن "النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله"، ونقل عن وكالات أنباء إيرانية قولها إن "شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله حيث قتل على الفور".



وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "النقيب مجدمي استشهد بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اغتال مسلحون مجهولون ،الأربعاء، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.وذكرت وسائل إعلام أن "النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله"، ونقل عن وكالات أنباء إيرانية قولها إن "شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله حيث قتل على الفور".وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "النقيب مجدمي استشهد بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".







ايران اغتيال الحرس الثوري



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