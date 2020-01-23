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زوجان يعيشان معا لمدة 65 عامًا ويموتان في يوم واحد

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*يمن برس - متابعات



توفي الزوجان المعمران، جيك وهاريت موريسون، في يوم واحد بعد أن عاشا معا لمدة 65 عاما.



ووضع الأطباء في دار المسنين سريريهما جنبا إلى جنب ليستطيع، جيك، البالغ من العمر 86 عاما و،هاريت، البالغة من العمر 83 عاما تشابك أيديهما.



وقال أصدقاؤهما إن الزوجين تقابلا عام 1955 في عيد هالوين، ثم اتفقا في اليوم التالي على موعد في مطعم صغير وتزوجا بعد عام كيلا يفترقا منذ ذلك الحين. ورزق جيك من هاريت ابنين.



وانتقل جيك وهاريت منذ عام إلى دار المسنين بعد تدهور صحتهما حيث طلب جيك أن يقيم في غرفة واحدة مع زوجته التي بدأت تنسى ذويها.



وتوفي الزوجان بفارق زمني قصير حيث رحل جيك أولا، ثم تبعته حبيبته بعد ساعتين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي الزوجان المعمران، جيك وهاريت موريسون، في يوم واحد بعد أن عاشا معا لمدة 65 عاما.ووضع الأطباء في دار المسنين سريريهما جنبا إلى جنب ليستطيع، جيك، البالغ من العمر 86 عاما و،هاريت، البالغة من العمر 83 عاما تشابك أيديهما.وقال أصدقاؤهما إن الزوجين تقابلا عام 1955 في عيد هالوين، ثم اتفقا في اليوم التالي على موعد في مطعم صغير وتزوجا بعد عام كيلا يفترقا منذ ذلك الحين. ورزق جيك من هاريت ابنين.وانتقل جيك وهاريت منذ عام إلى دار المسنين بعد تدهور صحتهما حيث طلب جيك أن يقيم في غرفة واحدة مع زوجته التي بدأت تنسى ذويها.وتوفي الزوجان بفارق زمني قصير حيث رحل جيك أولا، ثم تبعته حبيبته بعد ساعتين.







زوجان معمران يموتان في يوم واحد



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