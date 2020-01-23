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أضرار نجهلها للمشروبات الغازية تعرفوا عليها وتجنبوها

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*يمن برس - متابعة خاصة

تمّ اختراع ما يُعرف بالمشروبات الغازيّة في العام 1886م، بواسطة صيدلي أمريكيّ اسمه جون بامبرتون، وكان ذلك عندما حضّر وصفة مكوّنة من مشروب غازي، ومن ثمّ بدأ يروّج لهذا المشروب في أمريكا، حتى أصبح المشروب الأوّل ليس في أمريكا فحسب بل في العالم بأكمله، وعلى الرّغم من أنّ أكثر من يدمن على تناول هذه المشروبات هم الأكثر معرفةً بمخاطرها، إلا أنهم يستمرّون في ذلك؛ وسنعرض لكم الأضرار الصحيّة التي تترتب على الإكثار من شرب هذه المشروبات.



أضرار المشروبات الغازية



السمنة وزيادة الوزن: تؤدّي المشروبات الغازيّة إلى ارتفاع ملحوظ في الوزن؛ لأنّها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.



تلف في الكبد: تزيد نسبة الإصابة بأمراض الكبد المختلفة عندما تزداد كميّة المشروبات الغازية المتناولة، وأبرزها تشمّع الكبد فأثبتت العديد من الدراسات أنّ الضرر الذي تحدثه المشروبات الغازية يفوق الذي تحدثه الكحول.



تسوّس الأسنان: فتسبّب المشروبات الغازيّة العديد من مشاكل الفم والأسنان، وأبرزها تسوّس الأسنان؛ لأنّها تذيب طبقة المينا الخارجية للأسنان، وذلك لأنّ فيها مجموعة من الأحماض والسكريّات.



أمراض الكلى: فكلّما زادت نسبة المشروبات الغازية المتناولة كانت فرصة الإصابة بأمراض الكلى المختلفة أكبر، وتحديداً الحصى لأنّها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفسفور، الذي يغيّر من تركيبة البول.



مرض السكري: بما أنّها سبب رئيسيّ في الإصابة بالسمنة، فإنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لأنّها تصعّب عمل البنكرياس في إفراز كميّة إنسولين تكفي لحرق جميع السكر الداخل للجسم.



الارتجاع المريئي: وهو عبارة عن تخريش قوي يصيب المعدة نتيجة خروج العصارة المعديّة منها وانتقالها للمريء، فعندما يتناول الإنسان مشروبات غازية إضافيّة يتسبّب ذلك في زيادة نسبة الحموضة في المعدة، وبالتالي تقلّصات وتخرشات أكبر.



هشاشة العظام: فمن المعروف أنّ زيادة نسبة الفسفور في الدّم تقلل من نسبة الكالسيوم فيه؛ لذلك عندما يتمّ شرب أو تناول المشروبات الغازيّة فإن ذلك يقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم ويزيد من نسبة الفسفور، فبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العظام كالهشاشة والترقق والضعف.



ارتفاع ضغط الدم: لأنّ المشروبات الغازية تزيد من لزوجة وحموضة الدم، فبالتالي تضعف مناعة الجسم وتصبح إصابته بالأمراض المختلفة أكبر. أمراض القلب: بحيث تسبّب المشروبات الغازية ظهور أعراض أمراض القلب، من ضغط كبير، ونسبة سكر عالية، ونسبة كوليسترول كبيرة، إضافةً إلى زيادة الوزن، والتي تؤدّي جميعها إلى الإصابة بأمراض القلب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمّ اختراع ما يُعرف بالمشروبات الغازيّة في العام 1886م، بواسطة صيدلي أمريكيّ اسمه جون بامبرتون، وكان ذلك عندما حضّر وصفة مكوّنة من مشروب غازي، ومن ثمّ بدأ يروّج لهذا المشروب في أمريكا، حتى أصبح المشروب الأوّل ليس في أمريكا فحسب بل في العالم بأكمله، وعلى الرّغم من أنّ أكثر من يدمن على تناول هذه المشروبات هم الأكثر معرفةً بمخاطرها، إلا أنهم يستمرّون في ذلك؛ وسنعرض لكم الأضرار الصحيّة التي تترتب على الإكثار من شرب هذه المشروبات.أضرار المشروبات الغازيةالسمنة وزيادة الوزن: تؤدّي المشروبات الغازيّة إلى ارتفاع ملحوظ في الوزن؛ لأنّها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.تلف في الكبد: تزيد نسبة الإصابة بأمراض الكبد المختلفة عندما تزداد كميّة المشروبات الغازية المتناولة، وأبرزها تشمّع الكبد فأثبتت العديد من الدراسات أنّ الضرر الذي تحدثه المشروبات الغازية يفوق الذي تحدثه الكحول.تسوّس الأسنان: فتسبّب المشروبات الغازيّة العديد من مشاكل الفم والأسنان، وأبرزها تسوّس الأسنان؛ لأنّها تذيب طبقة المينا الخارجية للأسنان، وذلك لأنّ فيها مجموعة من الأحماض والسكريّات.أمراض الكلى: فكلّما زادت نسبة المشروبات الغازية المتناولة كانت فرصة الإصابة بأمراض الكلى المختلفة أكبر، وتحديداً الحصى لأنّها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفسفور، الذي يغيّر من تركيبة البول.مرض السكري: بما أنّها سبب رئيسيّ في الإصابة بالسمنة، فإنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لأنّها تصعّب عمل البنكرياس في إفراز كميّة إنسولين تكفي لحرق جميع السكر الداخل للجسم.الارتجاع المريئي: وهو عبارة عن تخريش قوي يصيب المعدة نتيجة خروج العصارة المعديّة منها وانتقالها للمريء، فعندما يتناول الإنسان مشروبات غازية إضافيّة يتسبّب ذلك في زيادة نسبة الحموضة في المعدة، وبالتالي تقلّصات وتخرشات أكبر.هشاشة العظام: فمن المعروف أنّ زيادة نسبة الفسفور في الدّم تقلل من نسبة الكالسيوم فيه؛ لذلك عندما يتمّ شرب أو تناول المشروبات الغازيّة فإن ذلك يقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم ويزيد من نسبة الفسفور، فبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العظام كالهشاشة والترقق والضعف.ارتفاع ضغط الدم: لأنّ المشروبات الغازية تزيد من لزوجة وحموضة الدم، فبالتالي تضعف مناعة الجسم وتصبح إصابته بالأمراض المختلفة أكبر. أمراض القلب: بحيث تسبّب المشروبات الغازية ظهور أعراض أمراض القلب، من ضغط كبير، ونسبة سكر عالية، ونسبة كوليسترول كبيرة، إضافةً إلى زيادة الوزن، والتي تؤدّي جميعها إلى الإصابة بأمراض القلب.







أضرار المشروبات الغازية



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