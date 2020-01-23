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تعرف على طرق طبيّة لإزالة حبّ الشباب

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*يمن برس - متابعة خاصة

يوجد هناك العديد من الأدوية والإجراءات التي تُستخدم لإزالة حبّ الشباب من الوجه، وهي:



منتجات تحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد.

منتجات تحتوي على مادة الكبريت.

منتجات تحتوي على مادة الريزورسينول.

منتجات تحتوي على مادة حمض الصفصاف.

مضادات حيويّة.

منتجات تحتوي على فيتامين أ. استخدام تقنية العلاج الديناميكي الضوئي (بالإنجليزية: Photodynamic therapy).

استخدام تقنية جلخ الجلد (بالإنجليزية: Dermabrasion).

التقشير الكيميائي.

العلاج بالكورتيزون.



الطرق الطبيعيّة لإزالة حبّ الشباب



طريقة الليمون وماء الورد



يُعدّ الليمون من العلاجات المنزليّة الفعّالة لإزالة حبّ الشباب؛ وذلك لاحتوائه على خصائصٍ قابضة، كما أنّه غنيٌ بمضادات الأكسدة وبفتامين C الذي يُفتّح البشرة، إضافةً إلى أنّه يُقشّر خلايا البشرة، ويحدّ من ظهور ندبات حبّ الشباب، وطريقته هي:

المكونات: كمية مناسبة من عصير الليمون.

كمية من ماء الورد مساوية لكمية عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يُنظّف الوجه بالماء والصابون المعتدل، ويُترك حتى يجف.

تُمزج كمية متساوية من عصير الليمون وماء الورد معاً لتكوين مزيجٍ متجانس.

يُوضع المزيج على المناطق المُصابة بحبّ الشباب بكرةٍ قطنية.

يُترك المزيج على المناطق المصابة لمدّة 15-30 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء البارد، وُيجفّف بمنشفةٍٍ جافة.

تُكرّر هذه الطريقة مرةً أو مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.



طريقة الكركم



يُعدّ الكركم مطهّراً فعّالاً لعلاج الأمراض الجلديّة والالتهابات التي قد تُصيب البشرة، ويقضي على البكتيريا، كما يُساهم في شفاء خلايا البشرة بسرعة، وطريقته هي:

المكونات: كمية مناسبة من مسحوق الكركم.

كمية كافية من الماء.

طريقة التحضير:

يُخلط الكركم والماء معاً لتكوين خليطٍ متجانس.

يُوضع الخليط على المناطق المُصابة بحبّ الشباب.

يُترك الخليط على المناطق المُصابة حتى يجف.

يُغسل الوجه بالماء.

ملاحظة:

يتمّ استبدال الماء بالعسل في حال كانت البشرة جافة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يوجد هناك العديد من الأدوية والإجراءات التي تُستخدم لإزالة حبّ الشباب من الوجه، وهي:منتجات تحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد.منتجات تحتوي على مادة الكبريت.منتجات تحتوي على مادة الريزورسينول.منتجات تحتوي على مادة حمض الصفصاف.مضادات حيويّة.منتجات تحتوي على فيتامين أ. استخدام تقنية العلاج الديناميكي الضوئي (بالإنجليزية: Photodynamic therapy).استخدام تقنية جلخ الجلد (بالإنجليزية: Dermabrasion).التقشير الكيميائي.العلاج بالكورتيزون.الطرق الطبيعيّة لإزالة حبّ الشبابطريقة الليمون وماء الورديُعدّ الليمون من العلاجات المنزليّة الفعّالة لإزالة حبّ الشباب؛ وذلك لاحتوائه على خصائصٍ قابضة، كما أنّه غنيٌ بمضادات الأكسدة وبفتامين C الذي يُفتّح البشرة، إضافةً إلى أنّه يُقشّر خلايا البشرة، ويحدّ من ظهور ندبات حبّ الشباب، وطريقته هي:المكونات: كمية مناسبة من عصير الليمون.كمية من ماء الورد مساوية لكمية عصير الليمون.طريقة التحضير:يُنظّف الوجه بالماء والصابون المعتدل، ويُترك حتى يجف.تُمزج كمية متساوية من عصير الليمون وماء الورد معاً لتكوين مزيجٍ متجانس.يُوضع المزيج على المناطق المُصابة بحبّ الشباب بكرةٍ قطنية.يُترك المزيج على المناطق المصابة لمدّة 15-30 دقيقة.يُغسل الوجه بالماء البارد، وُيجفّف بمنشفةٍٍ جافة.تُكرّر هذه الطريقة مرةً أو مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.طريقة الكركميُعدّ الكركم مطهّراً فعّالاً لعلاج الأمراض الجلديّة والالتهابات التي قد تُصيب البشرة، ويقضي على البكتيريا، كما يُساهم في شفاء خلايا البشرة بسرعة، وطريقته هي:المكونات: كمية مناسبة من مسحوق الكركم.كمية كافية من الماء.طريقة التحضير:يُخلط الكركم والماء معاً لتكوين خليطٍ متجانس.يُوضع الخليط على المناطق المُصابة بحبّ الشباب.يُترك الخليط على المناطق المُصابة حتى يجف.يُغسل الوجه بالماء.ملاحظة:يتمّ استبدال الماء بالعسل في حال كانت البشرة جافة.







حب الشباب إزالة صحة



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