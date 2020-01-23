اليمن تستعيد صوتها في الأمم المتحدة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت وزارة الخارجية إستعادة اليمن كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد تسديدها الاشتراك.
وقالت وزارة الخارجية على حسابها في تويتر "استعادت بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
يذكر أن اليمن و10 دول فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.
وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تأخر دفع قيمة المساهمة المطلوبة.
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