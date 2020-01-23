سفير يمني لغريفيث: عيب عليك لاتضع العربة أمام الحصان

*يمن برس - خاص
انتقد مندوب بلادنا لدى منظمة اليونسكو السفير الدكتور محمد جميح دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للذهاب لمفاوضات سياسية مع الحوثيين دون تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وأضاف الدكتور محمد جميح في تغريدة له على حسابه في تويتر "لم يجد غريفيث من يقول له: عيب عليك، لا تضع العربة أمام الحصان".
واستنكر الدكتور جميح في تغريدته عدم إدانة غريفيث قصف مليشيات الانقلاب لمنزل عضو مجلس النواب حسين السوادي، يوم أمس في مأرب، الذي أسفر عن قتل وجرح نساء وأطفال.
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