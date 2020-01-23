الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالفيديو مشرف حوثي يقتل أخوين ويصيب ثالث في صنعاء لرفضهم تأجير عقارهم منه

بالفيديو مشرف حوثي يقتل أخوين ويصيب ثالث في صنعاء لرفضهم تأجير عقارهم منه

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

أقدم مشرف حوثي في صنعاء على قتل أخوين وإصابة ثالث في صنعاء، بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم منه.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن المشرف الحوثي إبراهيم الزبيري أقدم على قتل إبراهيم علي خميس وأخيه راجح وجرح أخيهم نبيل، بعد رفضهم تأجير أرضيتهم منه بمبلغ 30 الف شهرياً.



وأضاف المصدر أن رفض الإخوة تأجير الأرضية بهذا المبلغ كان بسبب وجود عرض ب 300 ألف ريال شهرياً، إلا أن المشرف الحوثي أراد استئجار الأرضية بالقوة.



وأكد المصدر أن المشرف أراد شراء الأرضية بالقوة وعند اعتراض الإخوة الثلاثة، فتح مشرف الحوثيين بندقيته عليهم ماتسبب بقتل الأخوين وإصابة الثالث بجروح بالغة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مشرف حوثي في صنعاء على قتل أخوين وإصابة ثالث في صنعاء، بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم منه.وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن المشرف الحوثي إبراهيم الزبيري أقدم على قتل إبراهيم علي خميس وأخيه راجح وجرح أخيهم نبيل، بعد رفضهم تأجير أرضيتهم منه بمبلغ 30 الف شهرياً.وأضاف المصدر أن رفض الإخوة تأجير الأرضية بهذا المبلغ كان بسبب وجود عرض ب 300 ألف ريال شهرياً، إلا أن المشرف الحوثي أراد استئجار الأرضية بالقوة.وأكد المصدر أن المشرف أراد شراء الأرضية بالقوة وعند اعتراض الإخوة الثلاثة، فتح مشرف الحوثيين بندقيته عليهم ماتسبب بقتل الأخوين وإصابة الثالث بجروح بالغة.

- فيديو :









مشرف حوثي يقتل اخوين



شارك الخبر أصدقاءك:



855

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







