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بيان جديد لشركة "تيليمن" بشأن عودة الإنترنت إلى سعته الطبيعية في اليمن
الخميس, 23 يناير, 2020 02:28:00 مساءً

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بيان جديد لشركة "تيليمن" بشأن عودة الإنترنت إلى سعته الطبيعية في اليمن
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*يمن برس -متابعات
قالت شركة الاتصالات اليمنية (تيليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن  الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم.
 
وأكدت تيليمن في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت تأكيدات من شركة (GCX) بأن عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل.
 
وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون" المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.
 
ومنذ التاسع من يناير الجاري، انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة.


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خاص - يمن برس

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