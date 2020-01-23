يحدث الآن ..غزو جديد يصل محافظة تعز وسط مناشدات بالتدخل العاجل (صور)

*يمن برس -خاص
غزت أسراب من الجراد اليوم الخميس محافظة تعز ، وغطت سماءها بالكامل .
وقالت مصادر محلية لـ "يمن برس " إن أسراب من الجراد وصلت ظهر اليوم إلى محافظة تعز وغطت سماءها بالكامل وسط مخاوف كبيرة لدى المواطنين .
ويأتي غزو أسراب الجراد الصحراوي مناطق عديدة من محافظة تعز بعد غزوها عدد من المحافظات الأخرى.
وحصل " يمن برس " على صور لأسراب الجراد وهي تجتاح مدينة تعز وتغطي سماءها وتحجب الأشعة الشمسية عنها ، فيما ناشد مواطنون الجهات المعنية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الجراد التي تهدد مزارع المواطنين
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