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يحدث الآن ..غزو جديد يصل محافظة تعز وسط مناشدات بالتدخل العاجل (صور)

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جراد في سماء تعز

*يمن برس -خاص

غزت أسراب من الجراد اليوم الخميس محافظة تعز ، وغطت سماءها بالكامل .



وقالت مصادر محلية لـ "يمن برس " إن أسراب من الجراد وصلت ظهر اليوم إلى محافظة تعز وغطت سماءها بالكامل وسط مخاوف كبيرة لدى المواطنين .



ويأتي غزو أسراب الجراد الصحراوي مناطق عديدة من محافظة تعز بعد غزوها عدد من المحافظات الأخرى.





وحصل " يمن برس " على صور لأسراب الجراد وهي تجتاح مدينة تعز وتغطي سماءها وتحجب الأشعة الشمسية عنها ، فيما ناشد مواطنون الجهات المعنية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الجراد التي تهدد مزارع المواطنين













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك غزت أسراب من الجراد اليوم الخميس محافظة تعز ، وغطت سماءها بالكامل .وقالت مصادر محلية لـ "يمن برس " إن أسراب من الجراد وصلت ظهر اليوم إلى محافظة تعز وغطت سماءها بالكامل وسط مخاوف كبيرة لدى المواطنين .ويأتي غزو أسراب الجراد الصحراوي مناطق عديدة من محافظة تعز بعد غزوها عدد من المحافظات الأخرى.وحصل " يمن برس " على صور لأسراب الجراد وهي تجتاح مدينة تعز وتغطي سماءها وتحجب الأشعة الشمسية عنها ، فيما ناشد مواطنون الجهات المعنية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الجراد التي تهدد مزارع المواطنين







جراد تعز غزو



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