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يحدث الآن ..غزو جديد يصل محافظة تعز وسط مناشدات بالتدخل العاجل (صور)
الخميس, 23 يناير, 2020 02:53:00 مساءً

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جراد في سماء تعز
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جراد في سماء تعز

*يمن برس -خاص
غزت أسراب من الجراد اليوم الخميس محافظة تعز ، وغطت سماءها بالكامل .

وقالت مصادر محلية لـ "يمن برس " إن أسراب من الجراد وصلت ظهر اليوم إلى محافظة تعز وغطت سماءها بالكامل  وسط مخاوف كبيرة لدى المواطنين .

ويأتي غزو أسراب الجراد الصحراوي مناطق عديدة من محافظة تعز  بعد غزوها عدد من المحافظات الأخرى.


وحصل " يمن برس " على صور لأسراب الجراد وهي تجتاح مدينة تعز وتغطي سماءها  وتحجب الأشعة الشمسية عنها ، فيما ناشد مواطنون الجهات المعنية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الجراد التي تهدد مزارع المواطنين
يمن برس - يحدث الآن ..غزو جديد يصل محافظة تعز وسط مناشدات بالتدخل العاجل (صور)

يمن برس - يحدث الآن ..غزو جديد يصل محافظة تعز وسط مناشدات بالتدخل العاجل (صور)



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خاص - يمن برس

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